Elfyn Evans e Esapekka Lappi empatam no arranque do Rali da Estónia

Os dois pilotos terminaram empatados com o tempo de 3.03,1 minutos, deixando o finlandês Kalle Ronvanperä (Toyota Yaris) em terceiro, a apenas uma décima de segundo.



O belga Thierry Neuville (Hyundai i20) foi o quarto, mas já a um segundo da dupla da frente.



Pior sorte teve o estónio Ott Tänak (Ford Puma), que sofreu um problema de motor ainda no decurso do 'shakedown' (especial para afinação dos carros que não conta para a classificação), que obrigou a equipa a trocar a unidade motriz da sua viatura.



Com isso, Tänak, que joga em casa, sofreu uma penalização de cinco minutos, pois a troca de motor realizada entre as verificações técnicas e o primeiro controlo horário do rali não é permitida.



"É doloroso. As nossas hipóteses de lutar pelo campeonato já eram reduzidas, considerando as nossas prestações nas provas anteriores. Fizemos um grande esforço para apostar nestas próximas duas provas. Isto é um murro no estômago", lamentou o antigo campeão mundial (2019).



Na sexta-feira, os pilotos enfrentam sete troços, com um total de 133.38 quilómetros cronometrados.