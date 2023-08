Elfyn Evans vence Rali da Finlândia

Evans terminou a prova finlandesa com o tempo de 2:33.11,3 horas, deixando o segundo classificado, o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), a 39,1 segundos, com o japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) em terceiro, a 1.36,7 minutos.Para além da vitória, Elfyn Evans ainda foi o mais rápido na "power stage", somando, por isso, a pontuação máxima nesta prova (30 pontos), encurtando a vantagem de Kalle Rovanperä de 55 para 25 pontos, com quatro ralis ainda por disputar.”, frisou o piloto britânico, após o sétimo triunfo da carreira, segundo do ano (já tinha ganho na Croácia).Para as contas do campeonato, o resultado “não foi mau”, pois permitiu-lhe “reduzir a distância” para o atual campeão em título.Com um primeiro e um terceiro lugares, a Toyota conseguiu aumentar a vantagem no campeonato de construtores face à Hyundai, para 67 pontos.Teemu Suninen (Hyundai i20) foi o melhor dos pilotos finlandeses, ao terminar no quarto lugar, mas já a 4.09,4 minutos do vencedor, com Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris), outro finlandês, a terminar em quinto, neste seu regresso à competição mais de três anos depois da última participação.O atual diretor desportivo da Toyota regressou à ação este fim de semana para se divertir.”, disse Latvala, com um enorme sorriso, no final.Com estes resultados, e apesar da desistência, Kalle Rovanperä mantém os 170 pontos que trazia para esta prova, com Elfyn Evans em segundo, com 145. O belga Thierry Neuville é terceiro, com 134.A próxima ronda, a 10.ª do campeonato, decorre na Grécia, de 7 a 10 de setembro.