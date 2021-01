Elia Viviani vai parar duas semanas com problema cardíaco

“No domingo, senti um problema com o meu ritmo cardíaco. Juntamente com o meu médico pessoal, realizei um ‘check-up’ completo na clínica de Ancona. Na sequência desses exames, foi submetido a uma operação simples, que decorreu com sucesso”, explica o campeão olímpico do omnium nos Jogos Olímpicos Rio2016.



No mesmo comunicado, o médico da formação francesa, Michel Cerfontaine, revela que Viviani foi submetido a uma bem sucedida “intervenção eletrofisiológica, que permite diagnosticar eventuais arritmias”, depois de sofrer “um ligeiro problema no seu ritmo cardíaco”.



O italiano deverá agora respeitar um período de duas semanas de repouso, sendo expectável que o regresse à competição na Volta aos Emirados Árabes Unidos, agendada entre 21 e 27 de fevereiro.



Aos 31 anos, Viviani entra no segundo ano de Cofidis, equipa em que milita o português André Carvalho, numa carreira em que, na estrada, foi campeão europeu de fundo e venceu etapas nas três grandes Voltas, entre outras, enquanto na pista soma um ouro olímpico, três medalhas em Mundiais e 11 em Europeus, sete delas de ouro.