Eliana Bandeira de prata nos Jogos Mundiais Universitários

A portuguesa Eliana Bandeira conquistou a medalha de prata do lançamento do peso nos Jogos Mundiais Universitários, em Chengdu, na China, o primeiro pódio da missão portuguesa no evento.

Com um lançamento de 17,47 metros na final, Bandeira ficou atrás apenas da chinesa Jiayuan Song, campeã da Ásia e quinta classificada nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, que conseguiu 18,24, deixando para trás a alemã Lea Riedel, "vice" europeia em 2021, terceira com 17,32.



“É a minha primeira vez numa competição dessa dimensão e conseguir uma medalha é excelente", declarou a atleta de 27 anos, estudante do Politécnico de Leiria, citada pela Federação Portuguesa de Atletismo (FPA).



Foi o primeiro pódio português nas Universíadas, que duram até domingo em Chengdu, na China, para a atleta do Benfica, 31.ª classificada do ranking mundial do peso, em que tem como melhor marca pessoal os 18,49 metros que conseguiu em maio deste ano.



Noutros resultados do atletismo, Nuno Pereira seguiu em frente nos 1.500 metros, que correu em 3.44,79 minutos para avançar na terceira meia-final, e João Nuno Coelho venceu a sua eliminatória nos 400 metros (48,83 segundos) e apurou-se para as "meias".