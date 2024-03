Eliana Bandeira terceira no peso da Taça da Europa de Lançamentos de Leiria

Bandeira foi apenas superada por duas internacionais, a campeã da Europa de 2022, a neerlandesa Jessica Schilder, vencedora com 18,22 metros, e a alemã Julia Ritter, segunda com 18,16.



À porta do pódio ficou Jéssica Inchude, quarta a sete centímetros da compatriota, na prova de maior destaque do primeiro dia da Taça da Europa em Leiria, que teve ainda lusos em prova em finais B e sub-23.



No domingo, Leandro Ramos compete na final A do lançamento do dardo, enquanto Liliana Cá, quinta em Tóquio2020, e Irina Rodrigues competem no disco.