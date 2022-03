Elias e Sousa juntam-se a Borges na segunda ronda do Oeiras Open

Os portugueses Gastão Elias e Pedro Sousa entraram hoje a vencer no Oeiras Open, torneio de categoria 80 do ATP Challenger Tour, a decorrer no Complexo de Ténis do Jamor, e juntaram-se a Nuno Borges na segunda ronda.