Elisabete Jacinto continua inabalável entre os camiões

RTP Comentários 09 Jan, 2019, 18:50 / atualizado em 09 Jan, 2019, 18:51 | Outras Modalidades

A equipa Bio-Ritmo® cumpriu a jornada, que contou com 445,12 quilómetros cronometrados realizados ente Chami e Azougi, em 6h29m26s terminando atrás do belga Noel Essers, o vencedor da especial entre os T4, que gastou menos 11 minutos que os portugueses a completar o trajeto. No que diz respeito à classificação conjunta, a formação lusa foi a 9ª mais rápida a completar o percurso.





Disputa-se amanhã a nona etapa do Africa Eco Race 2019. Considerada uma das especiais mais agradáveis desta 11ª edição, os concorrentes terão a oportunidade de aproveitar ao máximo as paisagens deslumbrantes do deserto da Mauritânia. Este será o segundo setor seletivo cumprido em circuito e conta com um total de 374,10 quilómetros cronometrados.