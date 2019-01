Elisabete Jacinto vence etapa e mantém liderança

RTP Comentários 08 Jan, 2019, 20:36 | Outras Modalidades

A equipa Bio-Ritmo® gastou 4h54m39s a executar o percurso do dia ganhando mais 8m30s ao belga Igor Bouwens, que terminou o trajeto no segundo lugar da categoria. Com este resultado os portugueses mantêm a liderança entre os camiões.





Depois de disputadas sete etapas, atrás da equipa portuguesa, no segundo lugar dos camiões, segue o MAN do belga Noel Essers com uma diferença de 2h10m. No terceiro posto da geral está o IVECO do belga Igor Bouwens, a 2h17m do trio português.