Ellen van Dijk bate recorde da hora em Grenchen

A ciclista da Trek-Segafredo, de 35 anos, registou mais 849 metros do que Lowden, fazendo valer as credenciais de campeã do mundo de contrarrelógio.”, declarou a ciclista, após o fim da Hora.Van Dijk é campeã da Europa de fundo e uma das mais condecoradas praticantes da história do ciclismo feminino.Antes da carreira na estrada, somou um título mundial de scratch, na pista, em 2008.