O atleta Emanuel Sousa bateu no sábado o recorde nacional do lançamento do disco, com um ensaio de 64,36 metros durante o meeting de Castres, em França, superando um registo que já lhe pertencia.

No meeting de Castres disputaram-se duas provas e na primeira o atleta do Benfica venceu, conseguindo a marca de 61,68 metros. Na segunda prova foi ainda mais longe e triunfou com 64,36 metros, no quarto ensaio, superando assim o recorde nacional que já era seu.



Em março deste ano, Emanuel Sousa já tinha batido o recorde nacional do lançamento do disco, com um ensaio de 62,94 metros nas III Jornadas de Lançamentos da Juventude Vidigalense, marca agora superada.