Embiid marca 70 pontos pelos Philadelphia 76ers na NBA

O poste de 29 anos, natural dos Camarões, chegou aos 70 pontos com 24 lançamentos convertidos em 41 tentados, incluindo um de três pontos, e 21 em 23 lances livres, a que juntou ainda 18 ressaltos, cinco assistências, um roubo de bola e um desarme de lançamento.Embiid bateu o recorde que estava na posse do histórico Wilt Chamberlain, que no dia 16 de dezembro de 1967 fez 68 pontos pelos Philadelphia 76ers. Chamberlain é o detentor do recorde de mais pontos num jogo da NBA, quando chegou aos 100 ao serviço dos Philadelphia Warriors.”, afirmou Embiid no final da partida.O poste, nomeado seis vezes para o jogo All-Star e que foi na época passada o jogador mais valioso (MVP) da fase regular, marcou pelo menos 30 pontos em 21 jogos consecutivos.Do outo lado do campo esteve o jovem poste francês Victor Wembanyama, que terminou o jogo com 33 pontos, sete ressaltos, duas assistências e dois desarmes de lançamento.