Emeric Guerillot 21.º no slalom dos JOJ

Depois de uma primeira descida em que terminou no 36.º lugar (50,69 segundos), Emeric Guerillot conseguiu subir posições na segunda manga, para 21.º, ainda que tenha gastado mais tempo (56,39), num acumulado de 1.47,08 minutos.



“É mesmo fantástico terminar estes Jogos com uma corrida tão especial. No 'slalom' consegui completar duas corridas quase perfeitas, o que me dá confiança para as provas que virão. Consegui mostrar o meu esqui sem erros, como sei fazer. Mesmo com dorsal para sair no final, entendi que poderia jogar com os da frente. Um grande obrigado a Portugal por me permitir viver provas tão importantes para mim”, disse no final o esquiador, citado pelo Comité Olímpico de Portugal.



No slalom feminino, Nahia Vieira da Fonte apenas cumpriu a primeira descida, na qual terminou em 48.ª, com 01.00,73 minutos, voltando a não concluir a segunda manga, numa competição ganha austríaca Maja Waroschitz.



Na estafeta mista, Francisca Henriques e Martim Vieira não conseguiram concluir a meia-final na patinagem de velocidade, com a dupla a ser desqualificada, depois de uma transição realizada fora da zona própria.



Portugal despede-se na sexta-feira dos Jogos Olímpicos de inverno da Juventude, com Jéssica Rodrigues, na primeira meia-final, e Francisca Rodrigues, na segunda, da prova de Mass Start da patinagem de velocidade no gelo, e Manuel Piteira, na primeira, e Martim Vieira, na segunda, na mesma prova em masculinos.