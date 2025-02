Empate no dérbi deixa tudo na mesma na frente do Nacional de hóquei em patins

Nolito, aos três minutos, Lucas Ordoñez, aos 11 e 36, e Roc Pujadas, aos 35, fizeram os golos do dérbi de hóquei em patins no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Com este empate o Benfica mantém a liderança do Nacional de hóquei em patins, com 38 pontos, enquanto o Sporting tem 37.



Num início de jogo muito faltoso, houve penálti para o Sporting com um minuto e meio de partida, mas Pedro Henriques travou o remate de Alessandro Verona, que no lance seguinte teve nova chance num disparo forte à barra da baliza encarnada.



Logo a seguir, o jovem ‘leão’ Rafael Bessa foi empurrado por Gonçalo Pinto e bateu com cabeça contra a tabela, ficou a sangrar bastante e foi suturado, não voltando a regressar à partida.



Do lance resultou um cartão azul para o jogador ‘encarnado’ e livre direto que Nolito, que com uma ‘picadinha’ converteu o 1-0 para os leões.



Lucas Ordoñez empatou aos 10 minutos, a passe de José Miranda e depois um cartão azul a Nolito Romero deu livre direto ao Benfica, mas Ângelo Girão defendeu o remate de Ordoñez e os encarnados acabaram por não conseguir marcar em ‘power play’.



Mesmo assim, o Benfica viria a crescer na partida, colocando vários problemas a Ângelo Girão, mas o guarda-redes do Sporting respondeu sempre bem entre os postes, impedindo que os encarnados fossem a vencer para o intervalo.



Um cartão azul para Nil Roca, a 36 segundos do intervalo ainda deu livre direto para os ‘leões’ mas Nolito atirou ao lado e desperdiçou a chance de colocar o Sporting na frente do marcador.



Na segunda parte Pedro Henriques travou o 2-1 para os verdes e brancos com defesas importantes a remates de Nolito e Verona.



Em contra-ataque, o Roc Pujadas voltou a adiantar novamente os ‘leões’, mas no lance seguinte Lucas Ordoñez, com uma finalização cheia de classe, restabeleceu o empate para as ‘águias’.



Depois uma grande penalidade sobre Roc Pujadas foi desperdiçado por Facundo Bridge, que não acertou na baliza do Benfica.



O Sporting atingiu primeiro as dez faltas, o que precipitou um livre direto para o Benfica. No entanto, Ângelo Girão defendeu o remate de Roberto Di Benedetto.



A dois minutos do fim, Girão tocou com o stick em Gonçalo Pinto que resultou em novo penálti para o Benfica, mas o guarda-redes ‘leonino’ voltou a ser determinante negando o 2-3 ao experiente João Rodrigues.



A 1,19 segundos do final, a décima falta para o Benfica deu a João Souto a oportunidade para fazer o 3-2, mas Pedro Henriques voltou a brilhar, mantendo o empate na partida.