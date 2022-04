Empate no dérbi mantém Sporting na liderança do nacional de andebol

Com este empate, o Sporting passou a somar 69 pontos na liga, no primeiro lugar da classificação, e tem atrás de si o FC Porto, com 64 pontos mas menos um jogo, e o Benfica, com 63 pontos e também menos um jogo.



A seis jornadas do fim, o Benfica tem uma missão mais difícil para chegar ao título e os ‘leões’ dependem apenas de si, recebendo ainda o FC Porto no Pavilhão João Rocha, no que poderá ser o jogo do título.



Sporting e Benfica não se “largaram” durante a primeira parte. ‘Leões’ e ‘águias’ estiveram quase sempre lado a lado no marcador e o equilíbrio foi a nota dominante nos primeiros 30 minutos de dérbi.



Aos 20 minutos, o Benfica conseguiu pela primeira vez uma vantagem superior a um golo e chegou mesmo aos três de diferença, com Grigoras em destaque na finalização.



Contudo, o Sporting respondeu com dois golos de Ruesga, depois de falhanços do Benfica na linha de seis metros, e a equipa orientada por Rui Costa empatou o jogo e chegou mesmo ao intervalo em vantagem, com Francisco Tavares a levar a bola de costa a costa e a colocar o resultados em 16-15 antes das duas equipas recolherem aos balneários.



Coladas no marcador, as duas formações entraram na segunda parte a disputar cada palmo e no marcador o máximo que uma equipa conseguiu, no caso o Benfica, foi alcançar os dois golos de diferença.



Assim, as duas equipas entraram para os cinco minutos finais separadas por apenas um golo, com 29-30 favorável aos ‘encarnados’. Com dois minutos para jogar, Francisco Tavares voltou a colocar os ‘leões’ na frente, mas o Benfica voltou à liderança com um livre de sete metros e Kiko Costa, com três segundos para jogar, fechou o resultado em 32-32.







Jogo no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Sporting - Benfica, 32-32.



Ao intervalo: 16-15.







Sob a arbitragem de Mário Coutinho e Ramiro Silva, as equipas alinharam e marcaram:



- Sporting (32): Manuel Gaspar, Kiko Costa (12), Natán Suarez (1), Jonas Tidemand (3), Mamdou Gassama (2), Josep Folques (1), Martim Costa (3). Jogaram ainda: Francisco Tavares (2), Salvador (3) Ruesga (3), Matevz Skok, Edmilson Araújo, Erekle Arsenashvili (2) e Jens Schongarth.



Treinador: Ricardo Costa.



- Benfica (32): Sergey Hernández, Jonas Kallman (4), Alexis Borges (2), Ole Rahmel (6), Lazar Kukic (5), Demis Grigoras (1) e Rogério Moraes (5). Jogaram ainda: Belone Moreira (2), Paulo Moreno, Gustava Capdeville e Petar Djordjic (7).



Treinador: Chema Rodriguez.



Marcha do marcador: 3-3 (05 minutos), 6-4 (10), 7-7 (15), 10-11 (20), 13-13 (25), 16-15 (intervalo), 18-18 (35), 19-20 (40), 23-25 (45), 27-28 (50), 29-30 (55) e 32-32 (resultado final).



Assistência: Cerca de 2.000 espetadores.