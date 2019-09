Encontrado corpo de triatleta que desapareceu domingo no rio Minho

RTP Comentários 05 Set, 2019, 08:45 / atualizado em 05 Set, 2019, 10:35 | Outras Modalidades

O corpo foi avistado por um bombeiro voluntário pelas 07h10, no rio Minho, frente às piscinas de Vila Nova de Cerveira. Foi depois recuperado por três militares numa embarcação da Marinha.



O corpo já foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Viana do Castelo, não havendo ainda informações sobre as causas da morte.



O triatleta desapareceu no domingo, quando fazia a travessia do rio Minho, durante o XII Triatlo da Amizade Cerveira-Tomiño, organizado pelos municípios de Vila Nova de Cerveira, Alto Minho, e Tomiño, na Galiza.



“Isso permitiu-nos devolver o corpo à família, que era o nosso principal objetivo”.

Pedro Costa, comandante da Capitania do porto de Caminha, realçou à RTP “o esforço despendido por todas as forças que estiveram no terreno”.“Tivemos todos os dias meios aéreos a procurar o corpo, tivemos uma cooperação transfronteiriça entre Portugal e Espanha no Rio Minho”, explicou, considerando esse esforço “fundamental”.