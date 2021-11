Enduro de Fafe cancelado após morte de piloto amador

“Por força do súbito e inesperado falecimento do piloto Paulo Moreno no decorrer do primeiro dia do Enduro de Fafe, a prova foi cancelada e não será realizada na sua totalidade”, escreveu a FMP, em comunicado.



De acordo com a nota federativa, “apesar de todos os esforços para reanimar o piloto de Fafe realizados pelas equipas médicas e de bombeiros que estavam perto do local, o piloto acabou mesmo por falecer junto à Barragem da Queimadela, local de passagem da prova”.



A FMP acrescentou ainda que “Paulo Moreno não foi vítima de nenhuma queda ou acidente que originasse o trágico desfecho”, sendo que “momentos antes tinha parado a sua moto de forma normal e habitual”.



“À família e amigos, a Direção da Federação de Motociclismo de Portugal endereça os mais sinceros votos de condolências”, termina o documento.



Paulo Moreno, de 56 anos, faleceu hoje no decurso do primeiro de dois dias do Enduro de Fafe, última prova do campeonato nacional.