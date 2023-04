Enea Bastianini regressa no GP Espanha após lesão

Enea Bastianini, de 25 anos, fraturou a omoplata direita na corrida sprint do Grande Prémio de Portugal, no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, onde foi abalroado pelo seu compatriota Luca Marini (Ducati).Depois de ter falhado a corrida principal do Grande Prémio de Portugal, o italiano, terceiro no Mundial de 2022, atrás do também italiano e campeão Francesco Bagnaia (Ducati) e do francês Fabio Quartararo (Yamaha), esteve ausente na Argentina e nos Estados Unidos.