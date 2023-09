Equatoriana Miryam Nuñez vence prólogo e é primeira líder da Volta a Portugal feminina

Miryam Nuñez cumpriu os 5,3 quilómetros de percurso na zona lisboeta de Monsanto em 8.04 minutos, deixando a segundo classificada, a britânica Freya Rawlins (Soltec Team Costa Calida), apenas a 12 centésimos. No terceiro lugar, ficou a russa Valeria Valgonen (Massi-Tactic), a 51 centésimos da sua colega de equipa.



As três partem para a primeira etapa em linha, a disputar nesta quinta-feira, com o mesmo tempo, mas com a equatoriana a vestir a camisola amarela.



"O contrarrelógio foi muito duro, todo o percurso é exigente. Não apenas pelas subidas, mas também algumas curvas, nas quais o mínimo erro poderia deitar tudo a perder. Vinha tentando ganhar uma corrida há muito, em Itália e em França, mas a vitória chegou hoje, em Portugal. Agora, já que tenho a camisola amarela, tentarei levá-la até ao fim", prometeu uma emocionada Miryam Nuñez.



A primeira camisola amarela da Volta a Portugal feminina, que decorre entre hoje e domingo, revelou-se "superfeliz" e agradeceu o acompanhamento que teve por parte do seu diretor.



"Dedico esta vitória à equipa e, sobretudo, ao meu país, Equador, e à minha família", concluiu a corredora.



Beatriz Roxo (UCI Cantabria Deporte-Rio Miera) foi a melhor portuguesa do dia, estabelecendo o quarto melhor tempo, com 8.14 minutos, mais 10 segundos do que as três primeiras.



A camisola branca, que premeia a melhor júnior em prova, pertence a Marta Carvalho (Extremosul-Hotel Alísios-CA Terras do Arade), que foi a 29.ª da classificação absoluta, com 8.42.



A primeira etapa em linha disputa-se na quinta-feira, com as corredoras a partirem das Piscinas Municipais da Portela, concelho de Loures, e a chegarem à Rua Alves Redol, em Vila Franca de Xira, no total de 85 quilómetros.