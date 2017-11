Equipa de andebol do Sporting sem o guarda-redes Matej Asanin até final da época

Lusa 29 Nov, 2017, 21:08 | Outras Modalidades

"Matej Asanin, atleta do Sporting CP, foi submetido no passado sábado a ligamentoplastia do cruzado anterior e a meniscectomia parcial do joelho direito", refere o clube, acrescentando que o regresso do jogador é "previsível" apenas na próxima época.



O Sporting, campeão em título, lidera o nacional de andebol com os mesmos pontos do Benfica, ambos com 33 pontos em 12 jogos, mas ainda hoje os 'leões' podem assumir a liderança isolada, em jogo diante do Avanca.