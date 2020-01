Equipa do `motard` Paulo Gonçalves abandona Rali Dakar

"Toda a equipa Hero está em profundo luto após a morte trágica do nosso piloto Paulo Gonçalves no domingo. Com um imenso respeito pelo nosso falecido colega, a Hero não vai continuar a sua participação no Rali Dakar de 20202, pode ler-se numa publicação na conta da marca indiana na rede social Twitter.





O piloto Paulo Gonçalves faleceu este domingo, aos 40 anos, na sequência de uma queda na sétima etapa da 42.ª edição do Dakar, naquela que era a sua 13.ª participação.Lesões "graves na cabeça, pescoço e coluna" terão sido a causa da morte do ‘motard’, adiantou hoje fonte da equipa à agência Lusa.A mesma fonte da equipa Hero explicou que, neste momento, estão a ser "tratados todos os trâmites burocráticos necessários" para a libertação do corpo, algo que "deverá acontecer ainda hoje".Espera-se que a trasladação dos restos mortais do piloto aconteça, "na melhor das hipóteses”, na terça-feira.Segundo explicou a organização e foi possível ver nas imagens difundidas pelas televisões, o local onde Paulo Gonçalves morreu era uma reta em que os pilotos seguiam "a alta velocidade", e em que, segundo o piloto australiano Toby Price (KTM), havia "uma lomba".O piloto português foi encontrado "inconsciente e em paragem cardiorrespiratória". O óbito foi declarado já no hospital de Layla.