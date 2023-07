Equipa masculina de fosso olímpico conquista bronze

Depois do terceiro lugar na qualificação, o trio luso bateu os italianos Mauro de Filippis, Daniele Resca e Giovanni Pellielo no jogo pelo bronze de equipas masculinas, o melhor resultado da modalidade em Jogos Europeus.

Na última competição com portugueses de Cracóvia2023, que hoje termina, Azevedo, Rodrigues e Faria conseguiram em Wroclaw, a quase 300 quilómetros de Cracóvia, o 16.º `metal` para Portugal, três ouros, sete pratas e seis bronzes, batendo os 15 de Minsk2019 para fazer desta a edição mais bem sucedida para o país.

A terceira edição dos Jogos Europeus termina hoje em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, incluindo Portugal, que tem uma delegação com mais de duas centenas de atletas.