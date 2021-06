Equipa portuguesa de râguebi participa em nova competição europeia de clubes

A participação na prova será suportada por verbas da World Rugby, que concedeu à Federação Portuguesa de Râguebi (FPR) o estatuto de alto rendimento, ao qual corresponde um apoio de 100 mil libras anuais (cerca de 115 mil euros ao câmbio atual), adiantou o líder do organismo que tutela a modalidade em Portugal.



Participam na nova competição europeia apenas clubes ou franquias dos países que têm disputado o Europe Championship de seleções nos últimos anos.



Os Lusitanos XV vão enfrentar-se numa fase de grupos frente a adversários de Espanha, Bélgica e Holanda, enquanto na outra ‘poule’ medirão forças os conjuntos da Rússia, Roménia, Geórgia e Alemanha.



Cada país está autorizado a escolher uma equipa representante que não tem de jogar exclusivamente com jogadores selecionáveis para a sua equipa nacional, mas a FPR vai optar por utilizar apenas jogadores elegíveis para os ‘lobos’ e que joguem em Portugal.



Uma decisão em linha, aliás, com a anterior equipa dos Lusitanos XV, criada em 2013 para disputar a Challenge Cup [equivalente à Liga Europa, no futebol] de 2013/14.



A equipa não teve seguimento após sofrer seis derrotas noutros tantos encontros frente a Stade Français (França), Cavalieri Ptaro (Itália) e London Irish (Inglaterra).