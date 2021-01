Equipa portuguesa garante vaga na Ocean Race Europe

A equipa portuguesa da Mirpuri Foundation vai disputar a regata, entre o Atlântico, na costa da Europa, e o mar Mediterrâneo, a bordo do VO65 "Racing for the Planet", que está a preparar igualmente a participação na próxima edição da Ocean Race, a maior regata à volta do mundo prevista para 2022/2023.



“Estamos muito entusiasmados por confirmar a nossa participação na Ocean Race Europe. Será uma regata desafiante e que merecerá todo nosso foco e dedicação. A nossa abordagem a esta prova não será diferente da Ocean Race. Estamos aqui para vencer e a nossa preparação é nesse sentido. Estamos a formar uma equipa experiente e não vemos a hora de entrar em água”, revela em comunicado Yoann Richomme, o "skipper" francês do VO65 português.



Já Paulo Mirpuri, fundador da Mirpuri Foundation Racing Team, diz que a “entrada oficial na Ocean Race Europe é um marco significativo” na história da equipa portuguesa.



“Todos temos enfrentado inúmeros desafios nos últimos 12 meses e o desporto continuará a ter um papel crítico na nossa recuperação. Da mesma maneira que continuamos a combater a covid-19, não devemos esquecer a luta contra as alterações climáticas. A nossa mensagem é: estamos a 'Racing for the Planet' (correr pelo planeta)”, acrescenta Paulo Mirpuri.