Equipas femininas de andebol do Madeira SAD e Benfica na final da Taça FAP

No reencontro de Madeira SAD e ADA São Pedro do Sul, após se terem defrontado no Funchal, em finais de março, para a 17.ª jornada, as insulares repetiram o triunfo, desta vez por 29-19, que valeu a presença na final da primeira edição da Taça FAP.



O Madeira SAD entrou forte, chegou ao intervalo a vencer por 13-9, e um inicio demolidor na segunda parte, com um parcial de 3-0, permitiu aumentar a vantagem sem que o ADA São Pedro do Sul demonstrasse argumentos para contrariar a formação insular.



O encontro manteve a toada até ao final e chegou mesmo aos 10 golos de diferença (26-16), aos 53 minutos, a mesma vantagem com que terminou o jogo, que teve em Mónica Soares, da formação sampedrense, a melhor marcadora, com sete golos.



Após encontrado o primeiro finalista da Taça FAP, Benfica e Alavarium disputaram no Pavilhão Municipal da Maia a segunda vaga para a final de domingo, numa partida que foi controlada desde o início pela formação 'encarnada'.



O Benfica entrou bem na partida, com um parcial de 4-1, e dilatou a vantagem que ao intervalo era já de seis golos, aos 17-11, sem que a formação aveirense do Alavarium demonstrasse capacidade para contrariar o jogo das campeãs nacionais.



No segundo tempo, o Benfica ampliou a vantagem para dez golos (23-13), em apenas cinco minutos, que geriu e lhe permitiu fechar o jogo, aos 37-23, que teve na jogadora do Alavarium Diana Oliveira, com 10 golos, a melhor marcadora.



Madeira SAD e Benfica disputam no domingo a final da primeira edição da Taça FAP, pelas 17:00, no Pavilhão Municipal da Maia.