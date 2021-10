Ericeira sem surfistas portugueses após eliminação de Teresa Bonvalot

Na última bateria dos ‘oitavos’, a atleta olímpica somou 10,24 pontos (5,07 e 5,17), mas acabou afastada pela havaiana Luana Silva, que conseguiu 16,40 (7,33 e 9,07) e seguiu para os quartos de final.



Horas antes, tinha sido a algarvia Yolanda Sequeira, quinta classificada em Tóquio2020, a sair na terceira ronda do Meo Vissla Pró Ericeira, com 14,06 pontos, a 1,27 da havaiana Gabriela Bryan.



As duas olímpicas encerram a prova ericeirense entre as nonas classificadas, e deixam a competição na Praia Ribeira D’Ilhas ‘órfã’ de atletas lusos.



O período de espera no Meo Vissla Pro Ericeira prolonga-se até domingo.