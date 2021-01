Escolhida a seleção para o Europeu de futsal

Ricardinho, seis vezes eleito o melhor jogador do mundo, é um dos trunfos da equipa portuguesa, atual campeã da Europa, juntamente com os experientes Bruno Coelho, Pedro Cary, João Matos, Pany Varela, André Coelho e Cardinal.



No arranque do Grupo 8 de qualificação para o Europeu de 2022, a disputar nos Países Baixos, Portugal começa por defrontar em 29 de janeiro, às 20h15, no Pavilhão do Parque Desportivo Municipal de Mafra a Polónia, que volta a encontrar cinco dias depois, em 3 de fevereiro, em Lodz.



Do agrupamento fazem igualmente parte as seleções da República Checa e da Noruega, com a equipa das quinas a defrontar os primeiros em 5 e 10 de março, e os segundos, com os dois confrontos em casa, em 11 e 14 de abril.



Os oito vencedores dos grupos e os seis melhores segundos apuram-se para o Europeu, a que se juntam um vencedor proveniente de um "play-off" entre os dois piores segundos, e o país organizador, os Países Baixos.



O Europeu passa a realizar-se a cada quatro anos, e não dois, e contará com 16 equipas, mais quatro do que na última edição, na qual Portugal se sagrou pela primeira vez campeão europeu de futsal.



Para os dois primeiros jogos de qualificação, Portugal entrará em estágio no domingo, efetuando treinos em Porto Salvo e em Mafra, e, já no final, em Lodz, na véspera do segundo jogo com a Polónia.



O Europeu de 2022, nos Países Baixos, vai decorrer entre 19 de janeiro e 6 de fevereiro, nas cidades de Amesterdão e Groningen.



Lista de 14 convocados:



- Guarda-redes: Edu (Vina Albali Valdepeñas/Esp) e Vítor Hugo (Sporting de Braga).



- Fixos: André Coelho (FC Barcelona/Esp) e João Matos (Sporting).



- Alas: Bruno Coelho (ACCS Futsal C Asnieres – Villeneuve/Fra), Pany (Sporting), Pauleta (Sporting), Pedro Cary (Leões de Porto Salvo), Ricardinho (ACCS Futsal C Asnieres – Villeneuve/Fra) e Tiago Brito (Benfica).



- Universais: Afonso (Benfica), Erick (Sporting) e Fábio Cecílio (Benfica).



- Pivô: Cardinal (Sporting).