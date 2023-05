Esgrima adia campeonato da Europa para outubro devido a russos e bielorrussos

Receios de que atletas destes países que sejam autorizados a regressar à competição internacional não consigam obter vistos de entrada na Polónia, para os Jogos marcados para decorrer de 21 de junho a 02 de julho, motivaram esta decisão.



O plano, como em outras modalidades, era utilizar a competição em solo polaco como o Europeu deste ano, num momento chave da qualificação olímpica para Paris2024, mas agora terão de 'improvisar' uma prova individual em outubro, segundo um membro do comité executivo da FIE.



Atiradores de Rússia e Bielorrússia ainda não regressaram à competição apesar do levantamento de sanções, no final de março, porque a lista dos atletas que cumprem os critérios de neutralidade recomendados pelo Comité Olímpico Internacional (COI) ainda não foram revelados.



Segundo a mesma fonte, esta lista será revelada "nos próximos 10 dias", mas o receio de impossibilidade de entrada na Polónia inviabiliza a alocação de pontos de qualificação olímpica -- e títulos europeus -- para Cracóvia2023.



A FIE esclarece, contudo, que o título europeu por equipas será atribuído na Polónia, num problema que prefigura dificuldades noutras modalidades, como a canoagem, o tiro ou o ténis de mesa.



Varsóvia, que apoia a Ucrânia na guerra contra a Rússia, iniciada por Moscovo, impôs sanções à entrada no país a partir de setembro de 2022.



Em abril, a tenista russa Vitalia Diatchenko viu o seu acesso ser negado a um voo da companhia aérea de bandeira da Polónia, que ligava Cairo a Nice, em França, via Varsóvia.