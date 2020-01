Espanha bate Bélgica `in-extremis` e está nas meias-finais da ATP Cup em ténis

A Espanha qualificou-se esta sexta-feira ‘in-extremis’ para as meias-finais da ATP Cup em ténis, ao bater a Bélgica por 2-1, num embate que só ficou resolvido no ‘match tie break’ do encontro de pares, em Sydney, na Austrália.