Espanha é a primeira finalista do Europeu de futsal feminino

Lusa Comentários 15 Fev, 2019, 20:50 / atualizado em 15 Fev, 2019, 20:51 | Outras Modalidades

Apontada como uma das favoritas, a Espanha passou toda a primeira parte a jogar no meio-campo russo, exercendo uma forte pressão que, durante grande parte do tempo, o adversário soube controlar.



Sem capacidade de resposta, a equipa russa viu-se a perder no minuto 18, num lance fortuito em que Sotelo, no chão, aproveitou uma bola perdida para fazer o primeiro golo do Europeu.



Sem tempo para responder, a Rússia sofreu o segundo tento a 25 segundos do intervalo num autogolo de Krupina.



Uma desatenção na sequência de uma reposição lateral das russas libertou González para o terceiro golo espanhol logo a abrir a segunda parte, enquanto o quarto surgiu na melhor jogada da partida até então, por Romero.



Com a Rússia a rematar pela primeira vez à baliza ao minuto 32, num lance que Aguete controlou junto ao poste esquerdo, a figura da seleção do leste europeu acabou por ser a guarda-redes Ivanova, com um conjunto de defesas que evitou uma goleada maior.



Samper, perto do final, aproveitou um ressalto para fechar a contagem, com um remate de fora da área.



Jogo no Pavilhão Multiusos de Gondomar.



Ao intervalo: 0-2.



Marcadores:



0-1, Sotelo, 19 minutos.



0-2, Krupina, 20 (na própria baliza)



0-3, González, 23



0-4, Romero, 26



0-5, Samper, 38



Equipas:



- Rússia: Ivanova, Durandina, Olkova, Krupina e Chernova. Jogaram ainda Filisova, Samorodova, Nikitina, Korzhova, Semenova, Danilova, Alemaikina e Surnina.



Selecionador: Evgeni Kuzmin.



- Espanha: Aguete, Isa Garcia, Ampi, Peque e Campoy. Jogaram ainda Susarte, González, Velasco, Mayte, Sotelo, Romero, Samper, Anita e Balbuena.



Selecionador: Cláudia Pons.



Árbitros: Gelareh Nazemideylami e Zari Fathi (Irão).



Ação disciplinar: nada a assinalar.



Assistência: 835 espetadores.