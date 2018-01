Espanha e Suécia marcam encontro na final do Europeu de andebol

Lusa 26 Jan, 2018, 21:47 / atualizado em 26 Jan, 2018, 21:48 | Outras Modalidades

A Suécia, quatro vezes campeã europeia, bateu a Dinamarca, campeã por duas ocasiões, por 35-34, embora tenha sido apenas depois do tempo extra, após uma igualdade a 28 no final do tempo regulamentar, enquanto a Espanha afastou a campeã do mundo em título, a França, por 27-23.

No duelo escandinavo, a Suécia, campeã em 1994, 1998, 2000 e 2002, entrou por cima do jogo e chegou ao intervalo a vencer por 16-14, tendo chegado aos cinco golos de vantagem antes da Dinamarca ter reduzido já perto do intervalo.

No segundo tempo, mais equilibrado, os suecos voltaram a começar melhor antes dos dinamarqueses recuperarem, valendo a vantagem trazida da primeira parte depois de a etapa complementar terminar com um parcial de 14-12, que forçou tempo extra na Zagreb Arena.

No prolongamento, a formação sueca foi mais forte e terminou com mais um golo sobre a Dinamarca, vencendo o período por 7-6 e a contenda por 35-34.

Apesar de ser a equipa que mais vezes venceu o torneio, esta será a primeira final da Suécia desde o último título, há 16 anos.

Antes, a campeã do mundo ficou pelo caminho, ao ser derrotada pela Espanha, que chegou à final pela quinta vez, por 27-23.

A formação de Jordi Ribera chegou ao intervalo com seis golos de vantagem (15-9), atingiu os nove de diferença (23-14) e conseguiu segurar a vantagem depois da recuperação gaulesa, vencendo por quatro golos de diferença (27-23).

A Espanha, com seis medalhas, que a par da Dinamarca é o melhor registo, procura, no domingo, o primeiro ouro no Europeu de andebol, depois de ter perdido as quatro finais em que participou, em 1996, 1998, 2006 e 2016.

Pelo caminho, vai encontrar a equipa mais vezes vencedora do torneio, numa reedição da final de 1988, em Itália, quando a Suécia bateu a Espanha por 25-23.

No jogo de atribuição dos quinto e sexto lugares, a anfitriã Croácia bateu a República Checa por 28-27, depois de controlar o encontro desde cedo, indo para o intervalo com uma vantagem de seis golos (16-10).