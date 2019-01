Espanha e Suécia vencem e mostram credenciais no Mundial de andebol

Lusa Comentários 13 Jan, 2019, 21:47 | Outras Modalidades

Quatro vezes campeã do mundo, a formação sueca lidera isolada o Grupo D à segunda jornada, depois de um triunfo confortável perante os argentinos, que tinham empatado com a Hungria na abertura.



Perante Angola, treinada por Filipe Cruz, os húngaros recuperaram o rumo das vitórias depois de uma grande primeira parte (18-8), resistindo à recuperação dos angolanos, mesmo que o segundo tempo tenha dado 16 golos para cada lado, elevando o resultado a 34-24.



No outro jogo da 'poule', o Qatar, do sportinguista Frankis Carol (seis golos), levou a melhor frente ao Egito (28-23), igualando a equipa angolana no terceiro lugar com dois pontos, sendo que os primeiros três classificados seguem para a próxima fase.



No Grupo B, a campeã europeia Espanha continuou a demonstrar a forma com que chegou à Dinamarca e Alemanha, onde decorre o campeonato do mundo, com uma vitória confortável perante os islandeses.



Depois de abrir o torneio vencendo por 33-23 o Bahrein, os espanhóis começaram bem o primeiro tempo e venciam por 19-14 ao intervalo, consentido uma aproximação da Islândia antes de fecharem o resultado nos últimos minutos.



No mesmo grupo, a Macedónia, do benfiquista Borko Ristovski, bateu a equipa baremita por 28-23 e também chegou ao segundo triunfo em dois possíveis, num grupo em que a Croácia também se mostrou em bom nível ao bater o Japão (35-27), depois de um triunfo sobre os islandeses na primeira ronda.



Na segunda-feira, todas as equipas estão em prova na terceira jornada, com destaque para o embate entre croatas e macedónios, o jogo entre Suécia e Angola, da França, campeã em título, com Angola, e ainda o Rússia-Alemanha, num total de 12 partidas.