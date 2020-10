Espanha lamenta "morte trágica" da copiloto Laura Salvo

"Que tragédia! Licenciada em Direito, com vocação de serviço público (queria ser polícia nacional), jovem e grande desportista. Como o lamento! Os meus mais sentidos pêsames à sua família e amigos. R.I.P. [descansa em paz]", escreveu José Manuel Rodríguez Uribes, a propósito da morte da jovem de 21 anos.



A Real Federação Espanhola do Automobilismo fala de "luto no automobilismo espanhol".



“Descansa em paz, querida Laura", escreve, depois de enviar os pêsames à família e entes queridos.



"Hoje foi um dia muito triste para o mundo dos ralis, pelo acidente e pelo falecimento de Laura Salvo. Quero mandar um forte abraço à sua família e amigos", escreve Carlos Sainz, bicampeão do mundo de ralis.



Pedro de La Rosa, antigo piloto de Fórmula 1, também evoca copiloto desaparecida: "RIP Laura Salvo, grande copiloto de ralis que nos deixou hoje”.



O clube de futebol Valência, a Federação de Automobilismo da Comunidade Valenciana, o Comité Olímpico Espanhol, o Rali Princesa de Asturias e o rali RACC foram algumas das entidades que evocaram a morte da copiloto valenciana.