Espanha sagra-se bicampeã europeia de basquetebol feminino

Lusa Comentários 07 Jul, 2019, 22:09 | Outras Modalidades

Numa reedição da final de 2017, e na terceira vez que ambas as equipas se encontram no jogo decisivo nos últimos quatro torneios, o resultado voltou a 'sorrir' às espanholas, que chegaram ao intervalo a vencer por 50-36.



Com o terceiro título em quatro edições, a que junta o de 1993, a Espanha afirma-se como dominadora do torneio continental após a desagregação da União Soviética, que contabiliza 21 títulos, o último dos quais conquistado em 1991. Depois disso, a Rússia sagrou-se três vezes campeã.



A França perdeu a quarta final consecutiva e voltou a contentar-se com a prata, após as vitórias de 2009 e 2003.



A anfitriã Sérvia, campeã em 2015 e coorganizadora com a Letónia, ficou com o bronze, graças a um triunfo sobre a Grã-Bretanha, por 81-55.