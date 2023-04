Espanha vence Portugal e conquista Europeu de sub-23 de hóquei em patins

Portugal e Espanha tinham vencido os seus três jogos anteriores e tinham encontro marcado para a derradeira ronda da primeira edição do Europeu de sub-23, disputada em Paredes.



Nesta final, a Espanha conseguiu colocar-se cedo na frente do marcador por intermédio de Oriol Llenas que, ao segundo poste, não desperdiçou a oportunidade e atirou a contar.



Depois disso, a seleção comandada por Renato Garrido reagiu da melhor maneira e intensificou o ataque e os lances de perigo junto da baliza espanhola passaram a ser uma constante. Aos 13 minutos, Zé Miranda, fez um remate potente e a bola saiu ligeiramente ao lado. Estava feito o aviso.



Pouco depois, num livre direto, Lucas Honório também teve oportunidade de abrir a contagem para Portugal mas a pontaria não esteve afinada. Só no minuto seguinte Diogo Abreu restabeleceu a igualdade. O jogador português aproveitou da melhor forma uma situação de ‘power play’ para fazer o golo.



A segunda parte abriu com um livre direto a favor de Portugal. Mas Diogo Abreu não conseguiu. Guillem Cabestany fez uma troca de guarda-redes, alterando Torrents por Codony para este lance, e o guardião esteve ao melhor nível.



Entretanto, aos 32 minutos, os espanhóis voltaram a colocar-se na frente do marcador com um golo de Aleix Marimón.



Logo depois, a equipa portuguesa faz a décima falta e a Espanha tem a oportunidade de aumentar a vantagem através de um livre direto mas Martí Gabarró desperdiça. Logo de seguida, acontece a mesma situação a formação lusa mas é Zé Miranda quem não concretiza o lance de bola parada.



A Espanha controlou até ao final a vantagem da melhor forma, impedindo assim aos portugueses a reviravolta.



Jogo disputado no Pavilhão Multiusos de Paredes.



Portugal – Espanha, 1-2.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



0-1, Oriol Llenas, 07 minutos.



1-1, Diogo Abreu, 19.



1-2, Aleix Marimón, 32.



Sob a arbitragem de Claudio Ferraro e Louis Anthony Hyde, as equipas alinharam:



- Portugal: Xano Edo, José Miranda, Lucas Honório, Diogo Abreu e Diogo Barata. Jogaram ainda: Tiago Sanches, Jotta,



Treinador: Renato Garrido.



- Espanha: Guillem Torrents, Didac Alonso, Oriol Llenas, Roc Pujadas e Aleix Marimón. Jogaram ainda: Marti Gabarro, Gerard Riba, Eloi Cervera, Toni Salvado, Oriol Codony (gr).



Treinador: Guillem Cabestany.



Assistência: Cerca de 1.800 espetadores.