Espanhol Marc Tolrà chega ao futsal do Benfica com o objetivo de "ganhar tudo"

Lusa Comentários 03 Ago, 2018, 18:00 / atualizado em 03 Ago, 2018, 18:01 | Outras Modalidades

Após o Benfica ter confirmado Marc Tolrà como reforço durante o mês de julho, o jogador foi hoje apresentado oficialmente na sala de imprensa do Estádio da Luz.



Marc Tolrà, que jogou nas duas últimas temporadas no Barcelona, disse que a vinda para o Benfica "foi uma decisão muito rápida", porque o clube da Luz reunia todas as condições que pretendia para esta nova etapa na sua carreira, aos 27 anos: "Queria um clube que aspirasse a todos os títulos, que estivesse na UEFA Champions League e que fosse apaixonado pelo que faz. O único que juntava tudo isso era o Benfica."



O internacional espanhol, que atua na posição de fixo, descreve-se como um jogador com "qualidade no 'roubo' de bola, bom no passe e na finalização", mas, acima de tudo, assume-se como "um jogador de equipa".



Há dois dias em Lisboa, Marc Tolrá descreve o Benfica como "um grande clube" e mostra-se surpreendido com a qualidade das instalações, que nada ficam a dever ao que estava habituado em Barcelona no seu antigo clube.



O jogador esteve no último Europeu de futsal, disputado este ano e de má memória para Espanha, uma vez que perdeu a final com Portugal. Alguns dos jogadores adversários naquele jogo passarão a ser seus colegas nos próximos dias.



"Agora vamos ser companheiros, espero poder aproveitar-me da sua qualidade e aprender com eles", finalizou.



Na conferência de imprensa esteve também o vice-presidente do Benfica, Domingos Almeida Lima, que desejou a melhor sorte ao jogador, com a certeza de que este será "uma mais valia" para o plantel treinado por Joel Rocha. A duração do contrato do atleta não foi revelada pelo dirigente.



Marc Tolrà é o segundo jogador anunciado como reforço da equipa de futsal do Benfica, depois do pivô brasileiro Fits.