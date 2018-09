Espanhol Toni Bou conquista 24.º título mundial de trial

Lusa Comentários 02 Set, 2018, 16:59 | Outras Modalidades

Aos 32 anos e a uma prova do final do campeonato disputado ao ar livre, o catalão assegurou o título ao ar livre ao vencer o Grande Prémio da Grã-Bretanha, disputado na localidade de Silsden.



Desde 2007 que Toni Bou vence sem oposição, num registo sem paralelo no desporto, contando 103 vitórias em 203 Grandes Prémios disputados.



Sebastian Loeb, com nove campeonatos mundiais conquistados é o mais laureado dos ralis, tantos como Valentino Rossi alcançou no motociclismo (sete na categoria rainha), enquanto Michael Schumacher, com sete, foi quem mais campeonatos venceu na Fórmula 1.



A nível nacional, o piloto com mais títulos conquistados é André Garcia, também no trial, com 16 'coroas' na versão ao ar livre ('outdoor') e quatro nos pavilhões ('indoor'), entre 1993 e 2008.