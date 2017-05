Espinho vence Benfica e adia decisão do nacional para a negra

Lusa 06 Mai, 2017, 21:07 | Outras Modalidades

Depois de uma derrota no primeiro encontro em Espinho, por 3-2, e de dois triunfos em casa, ambos por 3-0, o Benfica podia ter decido o nacional hoje se tivesse vencido, mas depois de um bom arranque mostrou dificuldade em fechar pontos e deixou que os ‘tigres' mostrassem mais alma e uma capacidade defensiva quase perfeita.



O primeiro ‘set' ainda sorriu aos lisboetas (25-22) mas o Sporting de Espinho conseguiu a reviravolta com os parciais de 25-18, 25-22, 25-23.



Em causa para as ‘águias' estava recuperar o título de campeão perdido na última época para o Fonte Bastardo depois de um ‘tri', mas o Sporting de Espinho também queria adiar a decisão para um quinto e decisivo jogo e tentar um título que lhe foge desde 2012 depois de em março ter conquistado, em Gondomar, exatamente diante do Benfica, a Taça de Portugal, troféu que lhe fugia desde 2008.



No primeiro ‘set' reinou o equilíbrio ainda que o Benfica tenha mostrado mais assertividade como comprovam as vantagens nos de dois e quatro pontos nos tempos técnicos (8-6 e 16-12) que culminaram num 25-22 conseguido muito graças aos remates convictos de Rafa Oliveira.



O segundo ‘set' começou com um duelo entre Hugo Gaspar que protagonizava remates fortíssimos e Marco Ferreira que correspondia com serviços cirúrgicos, até que o Sporting de Espinho disparou no marcador. O primeiro tempo técnico sorria aos ‘encarnados' (8-6) mas Fabrício Sila, ao marcar dois pontos seguidos, ‘virou' o jogo a favor dos ‘tigres' que ao segundo tempo técnico já levava vantagem de três pontos (16-13) terminando com vantagem de sete: 25-18.



O Benfica, que tinha feito um arranque mais focado e objetivo, viu-se diante de um Sporting de Espinho coeso que mostrava porque é que é muito temido sobretudo em casa onde o apoio se torna quase ensurdecedor.



No terceiro parcial a equipa de José Jardim ‘engordou' uma vantagem ténue, de um ponto, no primeiro tempo técnico (8-7) para cinco pontos no segundo (16-11) mas o grupo de Rui Pedro Silva voltou a ‘agigantar-se' na reta final do parcial.



João Simões empatou o ‘set' aos 19-19 e depois além de se sucederem erros do Benfica, como os vários serviços falhados por Roberto Reis, a equipa do experiente Miguel Maia também desenhou ataques certeiros e boas defesas sobretudo junto à rede acabando por vencer por 25-22.



O jogo ficou resumido a um quarto ‘set' eletrizante que começou com um Espinho melhor a vencer o primeiro tempo técnico por 8-7. O Benfica ‘virou' e terminou o segundo tempo técnico com mais dois pontos (16-14). E o parcial foi disputado ponto a ponto até ao final, acabando sentenciado por José Rojas que marcou os últimos dois pontos e estabeleceu o resultado em 25-23, logo num 3-1 que transfere a decisão do nacional para a ‘negra'.