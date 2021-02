Esquiador José Cabeça abre vaga olímpica para Portugal

Na mesma disciplina competiram os dois esquiadores que repetem a participação nos Mundiais, André Gonçalves (75.º) e Filipe Cabrita (76.º), ambos a mais de 10 minutos do primeiro classificado e acima dos 300 pontos.Para a final de estilo livre, que não vai contar com nenhum representante português, apuraram-se os primeiros 10 classificados.





Atleta concretiza um sonho







José Cabeça disse ter concretizado um sonho, ao abrir caminho para Pequim2022.", realçou o atleta, em declarações à Lusa.O também triatleta dedicou-se ao esqui nórdico em janeiro de 2020, por considerar ser "uma oportunidade" para alcançar o sonho olímpico. No Dubai, encontrou condições para treinar, "não as ideais, mas melhores do que teria em Évora", numa pista interior, de esqui alpino.José Cabeça explicou que tem até janeiro de 2022 para fazer abaixo de 300 pontos em quatro provas e garantiu melhorar o desempenho durante este período.", enfatizou.O presidente da Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDIP), Pedro Farromba, manifestou-se "extremamente contente" com a conquista de José Cabeça.", disse Pedro Farromba, em declarações à Lusa.No final das duas provas no Mundial de Oberstdorf, que decorre até 7 de março, a comitiva portuguesa homenageou o andebolista Alfredo Quintana, guarda-redes internacional português, internado em estado grave, depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória durante um treino do FC Porto.

Os quatro atletas lusos entram novamente na pista na quinta-feira, para o sprint 1,5 km clássico masculino e o sprint 1,2 km clássico feminino.