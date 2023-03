Esquiadores Baptiste Araújo e Marta Carvalho são campeões nacionais de slalom

Baptiste Araújo, de 21 anos, residente em França, terminou com margem folgada a primeira manga e, após uma segunda descida mais disputada, terminou com o melhor tempo e venceu o slalom na primeira vez que disputou o Campeonato Nacional.



Ricardo Brancal, covilhanense de 26 anos, subiu ao segundo lugar do pódio e o campeão em título, Manuel Ramos, de 20 anos, também natural da Covilhã, foi terceiro.



Na prova feminina a escalabitana Marta Carvalho, de 18 anos, fez o melhor tempo nas duas mangas e conquistou o primeiro título no slalom, depois de no ano passado ter sido a mais rápida no slalom gigante.



Catarina Curto e Bruna Sousa beneficiaram da saída de pista de duas adversárias para ficarem na segunda e terceira posições.



A prova, em que participaram cerca de 40 atletas, marcou o regresso do Campeonato Nacional do slalom, que não se realizava desde 2019, depois do período de pandemia e de no ano passado, após vários adiamentos, motivados pelas condições meteorológicas adversas, a prova da modalidade não se ter concretizado.



O presidente da Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDIP), Pedro Flávio, destacou, em declarações à agência Lusa, a “muita competitividade entre os atletas” e as boas condições da pista.



“A pista tinha condições bastante boas, uma neve com uma dureza suficiente para não criar sulcos nas zonas das portas. As condições meteorológicas permitiram à estância produzir neve, há previsão de neve para amanhã e chuva para a semana, por isso decidimos fazer hoje o Campeonato Nacional”, referiu Pedro Flávio.



O presidente da FDIP informou que entre 13 e 15 de março os melhores atletas nacionais viajam para Itália, onde participam numa prova da Federação Internacional de Esqui (FIS) que é, em simultâneo, a Taça de Portugal.