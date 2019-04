Esquiadores Manuel Ramos e Catarina Carvalho campeões nacionais de slalom

Foto: Manuel ramos@facebook/DR Comentários 13 Abr, 2019, 16:22 / atualizado em 13 Abr, 2019, 16:26 | Outras Modalidades

Manuel Ramos, de apenas 16 anos, foi o melhor da geral e sagrou-se pela primeira vez campeão nacional de slalom, tendo sucedido a outro covilhanense, Ricardo Brancal, o segundo classificado. Lourenço Simões completou o pódio masculino.





No setor feminino, Catarina Carvalho revalidou o título, à frente de Marta Carvalho e Lara Neves.





"Os dois primeiros têm um nível muito próximo e foi uma prova muito disputada. Nas meninas também foi bem disputada, com as primeiras classificadas a terminarem com pouca diferença", disse à Lusa Pedro Flávio, vice-presidente da Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDI-Portugal), no final das provas.A FDI-Portugal aproveitou o nevão tardio deste mês para realizar a competição adiada em março, por falta de neve.Pedro Flávio mostrou-se satisfeito com as condições "muito favoráveis" da pista para o que era expectável, "dentro das possibilidades", uma vez que a organização espalhou sal para endurecer a superfície do tapete, de forma a criar melhores condições para a prática da modalidade durante as duas mangas.