Esquiadores sul-coreanos treinam na Coreia do Norte

Mário Aleixo - RTP 31 Jan, 2018, 12:24 / atualizado em 31 Jan, 2018, 12:24 | Outras Modalidades

Segundo a agência noticiosa EFE, a comitiva, composta por cerca de 45 pessoas, aterrou no aeródromo militar de Kalma, sendo depois transportada de autocarro para Masikryong, onde os esquiadores sul-coreanos deverão treinar juntamente com os vizinhos do norte.



Além dos treinos conjuntos, estava prevista uma iniciativa cultural no monte Kumgang, que Pyongyang cancelou na terça-feira, alegando que a comunicação social da Coreia do Sul está a publicar informação parcial sobre o país.



Para os Jogos PyeongChang2018, que decorrerão na Coreia do Sul entre 9 e 25 de fevereiro, o Comité Olímpico Internacional concedeu uma exceção à vizinha Coreia do Norte, que vai ter 22 aletas, quando, na realidade, apenas dois patinadores conseguiram alcançar lugares nas Olimpíadas.



Entre os 22 atletas, que participarão em cinco disciplinas diferentes, encontram-se 12 jogadoras de hóquei sobre o gelo que formarão uma equipa em conjunto com a Coreia do Sul.



Esta equipa das Coreias é fruto dos acordos históricos alcançados este mês entre os dois países -- que tecnicamente estavam em guerra há mais de 65 anos -- para que a Coreia do Norte integrasse o evento.



Os dois países acordaram, também, desfilar juntas na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos.