Estados Unidos nos quartos do Mundial feminino de basquetebol só com vitórias

Em encontro da quinta e última ronda do Grupo A, as norte-americanas, tricampeãs em título, não tiveram problemas em somar a 27.ª vitória consecutiva em Mundiais, num embate que já lideravam a meio por 32 pontos (63-31).



Kelsey Plum, com 20 pontos, sete assistências e quatro ressaltos, liderou o conjunto de Cheryl Reeve, no qual mais seis jogadoras marcaram na ‘casa’ das dezenas, enquanto Nikolina Elez (19 pontos) comandou as bósnias, que perderam os cinco jogos.



Os Estados Unidos fecharam o agrupamento à frente da China, que superou a também apurada Bélgica por claros 81-55, com 10 pontos, oito ressaltos, três assistências e quatro roubos de bola de Sijing Huang.



A outra formação do Grupo A que conseguiu um lugar nos quartos de final foi Porto Rico, ao vencer a Coreia do Sul por 92-73, com um grande atuação de Mya Hollingshed, autora de 29 pontos, 12 ressaltos e três assistências.



No Grupo B, a Austrália, que começou com um desaire face à França, somou o quarto triunfo consecutivo, ao superar o Japão por 71-54, com 14 pontos e seis ressaltos de Marianna Tolo.



Com os mesmos nove pontos das anfitriãs, ficou o Canadá, que, depois do desaire com as australianas, logrou uma vitória fácil perante o Mali, derrotado nos cinco encontros, com 27 pontos, incluindo sete ‘triplos’, e oito ressaltos de Bridget Carleton.



Por seu lado, a Sérvia, campeã europeia em título, bateu a França por 68-62 - repetindo o triunfo sobre as gaulesas da final do Europeu de 2021 (63-54) -, com 18 pontos, seis assistência e cinco ressaltos de Yvonne Anderson e 12 pontos e 12 ressaltos de Tina Krajisnik.



Coreia do Sul e Bósnia-Herzegovina, no Grupo A, e Japão e Mali, no Grupo B, foram as seleções que falharam os quartos de final, marcados para quinta-feira, com os dois melhores de cada agrupamento a defrontarem os dois piores do outro.