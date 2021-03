Esteban Chaves vence quarta etapa da Volta à Catalunha, INEOS monopoliza pódio

Chaves atacou na subida até à meta e chegou em primeiro, cumprindo os 166,5 quilómetros entre Ripoll e Port Ainé em 4:29.47 horas, sete segundos à frente do canadiano Michael Woods (Israel Start-Up Nation), segundo, e do britânico Geraint Thomas (INEOS), terceiro.



Na geral, Simon Yates continua líder, agora à frente de dois companheiros de equipa: o australiano Richie Porte é segundo, a 45 segundos, e Thomas é terceiro, a 49, por troca com João Almeida, que foi 13.º na etapa, a 25 segundos, e caiu para sétimo, agora a 1.07 minutos do líder.



Ainda assim, o português continua na liderança da classificação da juventude, com 28 segundos de vantagem para o australiano Lucas Hamilton (BikeExchange), segundo, e na geral individual está a três segundos do quinto e sexto classificados, e a quatro do quarto, o espanhol Alejandro Valverde (Movistar).



Com duas montanhas de categoria especial e uma outra de primeira categoria, o dia foi duro e, apesar dos esforços da fuga, não foi decidido entre os fugitivos, com os candidatos à vitória final a baterem-se, com a INEOS, que até tinha 'puxado' sozinha no pelotão durante grande parte do dia, a sair vencedora.



O prémio é um pódio preenchido com os 'grenadiers', num dia em que Chaves mostrou estar de volta à boa forma, regressando às vitórias após o 'jejum' em 2020.



O outro português em prova, Ruben Guerreiro (Education First-Nippo), segurou o 27.º posto da geral, ao cortar a meta no 35.º lugar



Na sexta-feira, o pelotão corre a quinta de sete etapas na Catalunha, com 201,1 quilómetros, entre La Pobla de Ségur e Manresa, num dia menos acidentado do que as duas últimas tiradas, mas, ainda assim, com uma subida de terceira categoria e uma de primeira, a caminho da meta.