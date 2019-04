Estoril Open: Domingues bate jovem sueco e discute acesso ao quadro principal

Lusa Comentários 27 Abr, 2019, 18:57 | Outras Modalidades

O jogador de Oliveira de Azeméis, 214.º classificado no 'ranking' mundial, precisou de apenas dois 'sets' para bater o jovem Ymer (113.º ATP), pelos parciais de 6-3 e 7-6 (7-3), em cerca de duas horas de encontro.



Depois da derrota sofrida na ronda inaugural da fase de qualificação do Rio Open, João Domingues estabeleceu a igualdade no confronto direto com o sueco (1-1) e assegurou a passagem à segunda e última jornada de acesso ao quadro principal do único torneio ATP 250 português.



Graças ao triunfo, Domingues, de 25 anos, vai defrontar o italiano Filippo Baldi na luta pelo regresso à principal grelha do Estoril Open, depois das presenças em 2017 e 2018.