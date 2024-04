Estoril Open. Dominic Thiem apura-se para a segunda ronda

Atual 91.º da hierarquia mundial, Thiem afastou Marterer (97.º) com os parciais de 6-1, 6-7 (3-7) e 6-4, em duas horas e 14 minutos, defrontando na próxima ronda o francês Richard Gasquet (122.º).



Campeão do Open dos Estados Unidos em 2020, último torneio que venceu na carreira, Thiem, de 30 anos, diz que “não faz sentido” comparar-se ao tenista que era nessa altura, antes de ser afetado por problemas físicos e psicológicos.



“É uma galáxia diferente. É um pouco de tudo, tinha mais poder na altura, mais confiança, estava a jogar melhor, tinha um jogo mais fluente. Há muitas diferenças, mas eu parei de me comparar com essa altura. Estou a tentar fazer o melhor dentro da minha situação neste momento”, assumiu.



Após o triunfo sobre Marterer, num encontro com muitos erros de parte a parte, o austríaco assegurou que está a jogar “sem dores” e que está preparado para a semana no Estoril Open, duas semanas depois de ter jogado o challenger de Zadar, na Croácia.



“Cada semana pode ser um ponto de viragem. Estou numa situação em que tenho de conseguir o melhor. Não posso comparar-me com 2019, 2020, não faz sentido. Tenho apenas de tirar o melhor. Hoje, foi bom, foi uma excelente vitória, vou tentar fazer o mesmo na quarta-feira”, assumiu.