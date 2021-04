Estoril Open: Frederico Silva bate Nakashima e passa à última ronda da qualificação

O jogador das Caldas da Rainha, 171.º colocado no ‘ranking’ ATP, precisou de apenas uma hora e oito minutos para superar o jovem norte-americano, de 19 anos, que figura no 136.º lugar na hierarquia mundial, em dois ‘sets’, pelos parciais de 6-2 e 6-3.



Apesar da paragem competitiva de cerca de um mês, desde a derrota na ronda inaugural do ‘qualifying’ do Masters 1.000 de Miami, no final de março, Frederico Silva voltou aos ‘courts’ em grande forma e, depois de enfrentar apenas um ponto de ‘break’ no primeiro ‘set’, colocou-se de imediato à frente no marcador.



Na segunda partida, o tenista português, de 26 anos, consolidou no segundo jogo o seu ascendente (2-0) sobre o adversário, que na fase de qualificação do ATP de Belgrado também havia sido derrotado por João Sousa, e assegurou sem percalços a continuidade em prova.



Frederico Silva, presenteado com um ‘wild card’ para a fase de qualificação, junta-se, assim, a Nuno Borges na fase de acesso ao quadro principal do ATP 250 português, tendo como próximo adversário o vencedor do desafio entre o espanhol e primeiro cabeça de série do ‘qualy’ Jaume Munar (86.º ATP) e o italiano Thomas Fabbiano (166.º).