Estoril Open: Gael Monfils confirma favoritismo e segue para os quartos

Na estreia nesta edição do torneio, que tem lugar no Clube de Ténis do Estoril, o terceiro pré-designado e número 18 do ranking mundial precisou de uma hora e 29 minutos para selar o triunfo sobre o 59º da hierarquia ATP, que havia eliminado na primeira ronda o português Pedro Sousa.



Com esta vitória, Gael Monfils, de 32 anos, aguarda agora nos quartos de final pelo vencedor do embate de hoje entre o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, proveniente do ‘qualifying’ e atual 167.º do mundo, e o francês Jeremy Chardy, 42.º e responsável pelo afastamento na ronda de abertura do espanhol Pablo Carreño-Busta, campeão do torneio português em 2017.