Estoril Open. Henrique Rocha afastado por Zapata Miralles

O jovem portuense, que na quinta-feira cumpre 19 anos, não conseguiu contrariar o favoritismo do 43.º classificado do ranking ATP, que venceu com os parciais de 6-4 e 6-2, em uma hora e 37 minutos.Henrique Rocha, 596.º da hierarquia mundial, recebeu um convite da organização para disputar a fase de qualificação do único torneio ATP português, garantindo a presença no quadro principal graças a triunfos sobre o britânico Ryan Peniston (159.º) e o húngaro Mate Valkusz (262.º), nos quais não cedeu qualquer set.