Estoril Open: Japonês Taro Daniel é o último apurado para os quartos de final

Lusa 04 Mai, 2017, 22:03 | Outras Modalidades

No último encontro do quarto dia do torneio português, Taro Daniel, 113.º do mundo, venceu Bjorn Fratangelo, 133.º do 'ranking' e 'carrasco' de João Sousa na primeira ronda, por 6-4, 6-4, em uma hora e 29 minutos.



Nos quartos de final, o japonês vai encontrar o luxemburguês Gilles Muller, terceiro cabeça de série e que eliminou o português Frederico Silva.