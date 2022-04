Estoril Open. João Sousa defronta Sebastián Báez

Após ter-se qualificado, na segunda-feira, para a segunda ronda de pares ao lado do uruguaio Pablo Cuevas, com um triunfo seguro frente aos australianos Matthew Ebden e Max Purcell, segundo cabeças de série e vice-campeões do Open da Austrália, o número um nacional e 83.º tenista mundial estreia-se em singulares, no segundo encontro do dia no "court" central.



Pela frente, o campeão de 2018 do único torneio ATP disputado em Portugal terá o 59.º jogador mundial, de apenas 21 anos, que este ano já chegou à final do torneio de Santiago.



O vimaranense, de 33 anos, entra em campo após o francês Richard Gasquet, o primeiro tenista a erguer o troféu no Clube de Ténis do Estoril (2015), abrir a segunda jornada no "court" central frente ao norte-americano Tommy Paul, sétimo cabeça de série.



Esse mesmo "court" vai testemunhar a estreia de Dominic Thiem no Estoril Open, com o austríaco, que já foi número três mundial e venceu o Open dos Estados Unidos em 2020, a defrontar o francês Benjamin Bonzi (58.º).



A regressar de uma longa paragem por lesão, Thiem, que ocupa atualmente o 93.º lugar do "ranking" ATP e que recebeu um "wild card" para disputar o quadro principal, vai procurar conquistar a sua primeira vitória no circuito ATP desde que desistiu lesionado do torneio de Maiorca em junho do ano passado.



Numa jornada dedicada a encontros da primeira ronda dos quadros de singulares e pares, também Nuno Borges e Francisco Cabral entram em "court" para tentar contrariar o favoritismo do croata Ivan Dodig e do norte-americano Austin Krajicek, os terceiros pré-designados nas duplas.